الأمير_عبد_العزيز_بن_تركي الفيصل يلتقي الفرق المشاركة في منافسات #بطولة_المملكة_لنخبة_دوري_المدارس

صحيفة الخليج الإلكترونية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم بعدد من الفرق المدرسية المشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم، المقامة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ووقف سموه على سير منافسات البطولة وعلى عمل جميع اللجان.

هذا وتتواصل منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بمشاركة 32 فريقًا، يمثلون أبطال المناطق لمرحلتي المتوسطة والثانوية، وسط متابعة من الإدارة الفنية للمنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أشاد قائد فريق مدرسة اليعقوبي من محافظة الأحساء محمد السحيم بتنظيم البطولة، مؤكدًا أنها فرصة لإبراز المواهب في مدارس المملكة.

وعن اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف لصالحهم مقابل هدفين لفريق مدرسة الفارسي من المنطقة الشرقية، قال: “استطعنا التسجيل مبكرًا مما ساعدنا على حسم اللقاء لصالحنا أخيرًا”.

فيما أكد لاعب خط الوسط لفريق اليعقوبي عبد المحسن العلوان بأن التنظيم داخل الملعب جعلهم يتحكمون في رتم المباراة، وعن سبب اختياره للعب ممثلًا عن الأحساء أشار إلى أن المستويات التي قدمها جعلت الاختيار يقع عليه، معربًا عن أمله في تقديم مزيد من المستويات اللافتة في باقي مباريات البطولة.

فيما أكد زميله حمد الحربي بأنهم استطاعوا حسم المباراة لصالحهم من الشوط الأول، وأن هدوء رتم المباراة خلال الشوط الثاني لم يسعفهم لزيادة الأهداف.

وقال: “نعيش أجواء صحية وسط تنظيم رائع، وهي فرصة نسعى لاستغلالها لتقديم صورة مميزة لكرة القدم في المملكة بشكل عام.

وفي جانب آخر، أوضح رئيس لجنة الحكام لبطولة دوري المدارس المقامة حاليًا بمحافظة جدة مرعي العواجي، أن اختيار حكام مباريات البطولة يعتمد على جانبين، الأول الحكام أصحاب الخبرة في مجال التحكيم، والثاني الحكام الصاعدين، حيث يأتي هذا الدمج لكي تتم الفائدة من أجل نجاح البطولة.

وقال: “لدينا حكام درجة ثالثة، وأيضًا حكام دوليون، وجميع الحكام المشاركين فيهم من يشارك في دوري الناشئين والشباب، وأيضًا من يشارك بدوري الدرجة الأولى والثانية”.

وأضاف: “عدد المشاركين في البطولة من الحكام يتجاوز العشرين حكمًا في بطولة النخبة المقامة حاليا، و هذه البطولة سوف تضيف لهم الكثير من الخبرة”.

وتابع: ” أشكر كل من شارك أو كان خلف هذا المشروع بتفاصيله، وأشكر جميع القائمين على تنظيم البطولة الذي أظهرها بمظهر رائع ومميز، فالاهتمام واضح من جميع النواحي”.