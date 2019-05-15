وفد من الاتحاد لكرة اليد يقف على استعدادات #المملكة لاستضافة #بطولة_العالم_للأندية “سوبر جلوب”

صحيفة الخليج الإلكترونية زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بزيارة مدينة الدمام للوقوف على الاستعدادات المبدئية لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” المقرر إقامتها خلال

شهر أغسطس المقبل في الدمام.

وضم الوفد ماركو توسي وعلاء السيد حيث كان في استقبالهما أمين عام الاتحاد محمد الجوهر، وعضو لجنة المسابقات محمد الدخيل.

وشملت الزيارة التي استمرت 3 أيام، صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي ستحتضن منافسات البطولة للإطلاع على مرفقاتها، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، ومدير الصالة خالد الحوار، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالدمام ضياء آل إبراهيم.

كما شملت زيارة صالات الأندية التي ستحتضن تدريبات الأندية المشاركة، بالإضافة لزيارة الفنادق التي ستكون مقراً لسكن اللجان المنظمة والأندية المشاركة، وتم تدوين جميع الملاحظات

وفقاً للوائح الاتحاد الدولي، حيث سيتم العمل على تأمين وتجهيز الملاحظات الواردة، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة اليد والهيئة العامة للرياضة.

وفي ختام الزيارة قدم الاتحاد السعودي لكرة اليد هدايا تذكارية لممثلي الاتحاد الدولي بمناسبة هذه الزيارة.

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