الدوري_الأميركي_للمحترفين: نقاط كوري تمنح ووريرز التقدم في نهائي الغربية

صحيفة الخليج الإلكترونية

زرع ستيفن كوري تسع ثلاثيات وسجل 36 نقطة ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين إلى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-94، الثلاثاء في باكورة مواجهات نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأضاف كوري 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، ليتقدم ووريرز 1-صفر ويأمل في مضاعفته عندما يستقبل بورتلاند الخميس في مباراة ثانية ضمن سلسلة قد تمتد إلى سبع مباريات.

وبرغم غياب نجمه وهدافه كيفن دورانت المصاب بربلة ساقه، بقي غولدن ستايت متقدما طوال المباراة على بورتلاند الذي أقصى دنفر ناغتس بصعوبة من نصف نهائي المنطقة.

والى كوري، حمل زميله كلاي تومسون رفاقه من الناحية الهجومية وسجل 26 نقطة، إضافة إلى مردوده الدفاعي في ظل غياب دورانت، كما أضاف درايموند غرين 12 نقطة، 10 متابعات، 5 تمريرات حاسمة و3 صدات.

وكان داميان ليلارد افضل مسجل لبورتلاند مع 19 نقطة (4 من 12 من خارج القوس)، واضاف كل من سي جاي ماكولوم وموريس هاركليس 17 نقطة والتركي اينيس كانتر 10 نقاط و16 متابعة.

وعزز غولدن ستايت تقدمه الى عشر نقاط في الربع الثاني، قبل ان يقلص بورتلاند النتيجة الى 48-45. ورد كوري بثلاثيتين ثم كرة خاسرة من ليلارد، ليدخل الى غرف الملابس متقدما 54-45.

مرة جديدة، ضغط بورتلاند وقلص فارقا بلغ 17 نقطة الى ست نقاط في الربع الاخير (79-73)، لكن ابناء كاليفورنيا استعادوا الفارق المريح عبر الثنائي الضارب كوري-تومسون، مستغلين تراجع نجاعة لاعبي بورتلاند من خارج القوس (7 من 28 مقابل 17 من 33 لووريرز).

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وقال كوري انه استفاد من السلاسة الهجومية لفريقه “كان تدفقا جميلا. يضع ضغطا كبيرا على الدفاع”.

وكان بورتلاند ضمن تأهله بعد سلسلة مرهقة مع دنفر (4-3)، فيما تأهل غولدن ستايت بتخطيه هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن 4-2.

ورأى مدرب غولدن ستايت ستيف كير “البرنامج ساعدنا”، مشيرا الى انتهاء سلسلته مع روكتس الجمعة. “اعتقد اننا استفدنا من الوضع وحققنا بداية طيبة”.

ونجح سيث، الشقيق الأصغر لكوري، بتسجيل سلة واحدة في المباراة من خارج القوس في 19 دقيقة لعبها بعد دخوله بديلا.

وكانت المرة الاولى يتواجه فيها شقيقان في نهائي منطقة.

وارتدى والدهما ديل، اللاعب السابق، قميص غولدن ستايت ووالدتهما صونيا قميص بورتلاند، بعد لجوئهما الى قرعة لتجنب اي اتهامات بدعم لاعب على حساب آخر.

وقال ستيفن “كان الامر مميزا وخياليا ان اتواجه مع شقيقي في مباراة بهذه الاهمية. كان غريبا ايضا رؤية والدي على المدرجات يحتفلان بسلات الفريقين. كان الامر أكثر عصبية بالنسبة اليهما”.