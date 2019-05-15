رابطة_العالم_الإسلامي: الأعمال الإجرامية تعكس مستوى ما تحمله التنظيمات الإرهابية من حقد وفساد

صحيفة الخليج الالكترونية

دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الذي استهدف اليوم محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تعكس مستوى ما تحمله التنظيمات الإرهابية من حقد وفساد، وأن ذلك لن يزيد المملكة العربية السعودية إلا تصميمًا على نهجها القويم، وعزيمة على مواجهة قوى العبث والشر كافة بما هُديت إليه من حكمة وبصيرة، وما مكّنها المولى سبحانه من قوة ومنعة.

جاء ذلك في تصريح صدر اليوم عن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى.