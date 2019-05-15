شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد والرياح على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة الجوف، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.