رسميًا.. السعودية توافق على نظام الإقامة المميزة.. تعرف عليه

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الإقامة المميزة.
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ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الإقامة المميزة بموافقة 76 عضوًا مقابل معارضة 55 عضوًا للنظام؛ حيث ينقسم نظام الإقامة المميزة إلى فرعين إقامة دائمة غير محددة المدة، وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد.
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وبحسب تقارير صحفية سعودية فأن نظام الإقامة المميزة يتضمن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة كما يشترط لمنحها وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، بالإضافة تقريرًا صحيًا يُثبت خلوه من الأمراض المعدية وسجل جنائي خالٍ من السوابق.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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