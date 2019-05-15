دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب يطلب من مستخدميه تحديث تطبيقهم بشكل عاجل.. ما السبب؟

طلبت شركة واتسآب من مستخدميها بضرورة تحديث تطبيقهم بشكل عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية تسهل التجسس عليهم.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد اكتشف خبراء أمن ثغرة قامت بتطويرها إحدى الشركات العاملة في مجال التجسس، حيث يستطيع المخترق من خلال هذه الثغرة رزع برامج تجسسية على أجهزة المستخدمين.

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وقالت التقارير أن هذه الثغرة تخدد خصوصية المستخدمين بشكل خطير، خاصة أن تطبيق المراسلة الشهير يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل الصور والفيديوهات وغيرها من المعلومات الشخصية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الثغرة التجسسية يستطيع المخترقون استغلالها من خلال إجراء مكالمة عبر تطبيق واتسآب، وذلك في نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

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وقد اكتشف القائمون على واتسآب هذه الثغرة أوائل مايو الجاري، حيث دعوا مستخدمي التطبيق بضرورة تنزيل التحديث الأخير بشكل عاجل، من أجل سد هذه الثغرة أمام المخترقين.

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فيديو من BBC Arabic