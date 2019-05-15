- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
طلبت شركة واتسآب من مستخدميها بضرورة تحديث تطبيقهم بشكل عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية تسهل التجسس عليهم.
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد اكتشف خبراء أمن ثغرة قامت بتطويرها إحدى الشركات العاملة في مجال التجسس، حيث يستطيع المخترق من خلال هذه الثغرة رزع برامج تجسسية على أجهزة المستخدمين.
واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة الذكية alqiyady 1 واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة الذكية
شاهد أيضاً: واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة الذكية
وقالت التقارير أن هذه الثغرة تخدد خصوصية المستخدمين بشكل خطير، خاصة أن تطبيق المراسلة الشهير يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل الصور والفيديوهات وغيرها من المعلومات الشخصية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الثغرة التجسسية يستطيع المخترقون استغلالها من خلال إجراء مكالمة عبر تطبيق واتسآب، وذلك في نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.
تحديث جديد من واتسآب يصيب مستخدمي أندرويد بالصدمة alqiyady 1 تحديث جديد من واتسآب يصيب مستخدمي أندرويد بالصدمة
شاهد أيضاً: تحديث جديد من واتسآب يصيب مستخدمي أندرويد بالصدمة
وقد اكتشف القائمون على واتسآب هذه الثغرة أوائل مايو الجاري، حيث دعوا مستخدمي التطبيق بضرورة تنزيل التحديث الأخير بشكل عاجل، من أجل سد هذه الثغرة أمام المخترقين.
شاهد أيضًا
اختراق واتساب: المشتبه والمستهدف والوسيلة
فيديو من BBC Arabic
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
دوق ودوقة ساسكس يرزقان بمولود ذكر
أعلن الأمير هاري عن إنجاب زوجته ميغان، دوقة ساسكس، مولودا ذكرا، وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته العارمة وقال إن كلا من ميغان والمولود بصحة جيدة.بي بي سي
-
"المنزل المضاد "لوحوش الزومبي
لماذا تبني منزلا في موقع بناء تعمه الفوضى بينما يمكنك بناؤه في مصنع؟
Advertisementsبي بي سي
-
شاهد: ليدي غاغا تثير جدلًا في مهرجان الموضة
بأزياء استعراضية وتصاميم غير تقليدية، حضر نجوم عالميون مهرجان هيئة الأزياء بمتحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
اختراق واتساب: المشتبه والمستهدف والوسيلة
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر واتسآب يطلب من مستخدميه تحديث تطبيقهم بشكل عاجل.. ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.