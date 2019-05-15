صحيفة سعودية تكشف "طلبا" للمتهمين بالتحرش رفضه النائب العام

نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن النائب العام في السعودية سعود المعجب "رفض الإفراج بكفالة عن المتحرشين".

وأكدت الصحيفة أن النائب العام أمر بإحالة هؤلاء إلى المحكمة وذلك "لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم".

​وشهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية أكثر من واقعة تحرش شغلت الرأي العام السعودي، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة للمتحرشين أثناء ارتكابهم جريمتهم.

وتم توثيق حالتي التحرش في مدينة الدمام شرقي السعودية، والمتحرش الذي تم تصويره داخل محل بقالة بتبوك.

وأعلنت النيابة العامة السعودية القبض على المتحرشين وأصدرت بيانا حذرت فيه من التحرش، وجددت التأكيد على أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن مدة تصل إلى عامين.

​وأقرت المملكة العربية السعودية العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.

وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018.

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ويتكون القانون من ثماني مواد، وسهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية وقتها.

​وعرفت القانون جريمة "التحرش"، بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة".

وعن العقوبات في القانون نص المشرع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.

​ونص القانون على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.

ونقل موقع "أرم نيوز" عن صحيفة عكاظ السعودية تراجع قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. فقد سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 700 قضية.