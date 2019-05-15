السعودية... قرار حاسم بشأن مطعم خلط الوجبات بالزجاج

وذكرت صيفة "الوئام" السعودية إن "أمانة محافظة حفر الباطن أغلقت مطعما قدم لزبائنه وجبات إفطار مختلطة بالزجاج"، وذلك بعد أن ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى طوارئ الأمانة 940 يفيد بوجود زجاج بوجبات إفطار الصائم.

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وتابع مراقبو صحة البيئة في بلدية جنوب حفر الباطن الحالة على الفور، وخروجوا للموقع، حيث حضر المواطن ومعه الوجبات، ليتبين بالفعل وجود الزجاج بوجبات الأرز والدجاج.

وتقرر على الفور إغلاق المطعم ورصد وتسجيل كل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، وأثناء تفتيش المستودع الخاص بالمطعم وجد بداخله 71 كيسًا من الأرز وتم فتح عينات منها لفحصها نظريا حيث وجد بالفعل الزجاج داخل أكياس الأرز، ليتم التحفظ على الكمية لحين ظهور النتائج والتوجيهات.

يشار إلى أن السلطات قررت أيضًا تغريم المطعم واتخاذ جميع الإجراءات البلدية اللازمة في التعامل مع مثل تلك الحالة.