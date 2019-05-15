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وذكرت صيفة "الوئام" السعودية إن "أمانة محافظة حفر الباطن أغلقت مطعما قدم لزبائنه وجبات إفطار مختلطة بالزجاج"، وذلك بعد أن ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى طوارئ الأمانة 940 يفيد بوجود زجاج بوجبات إفطار الصائم.
© REUTERS / ANDREW YATES
وتقرر على الفور إغلاق المطعم ورصد وتسجيل كل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، وأثناء تفتيش المستودع الخاص بالمطعم وجد بداخله 71 كيسًا من الأرز وتم فتح عينات منها لفحصها نظريا حيث وجد بالفعل الزجاج داخل أكياس الأرز، ليتم التحفظ على الكمية لحين ظهور النتائج والتوجيهات.
يشار إلى أن السلطات قررت أيضًا تغريم المطعم واتخاذ جميع الإجراءات البلدية اللازمة في التعامل مع مثل تلك الحالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... قرار حاسم بشأن مطعم خلط الوجبات بالزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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