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انخفاض معدل المواليد في أمريكا لأدنى مستوى منذ 32 عاماً

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الان تتابع انخفاض معدل المواليد في أمريكا لأدنى مستوى منذ 32 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

تراجع معدل المواليد في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 32 عاما، حسبما أفاد المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وذكر المركز أن معدل الخصوبة الكلي (الذي يمثل عدد المواليد لكل امرأة) يشهد تراجعا على نحو مطرد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

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وأوضح أن إجمالي ثلاثة ملايين و788 ألفا و235 طفلا ولدوا في الولايات المتحدة عام .2018 وقدّر المركز عدد سكان البلاد ككل بـ 327 مليونا و167 ألفا و434 شخص، ما يعني أن معدل المواليد لهذا العام يصل إلى 58ر11 طفل لكل ألف.

وتابع أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 2% أيضا عن مستويات 2017.

وأشار إلى أن هذا المعدل يختلف رغم ذلك بين ولاية وأخرى، موضحا أن أقل نسبة مواليد كانت في ولاية فيرمونت (7ر8) ، وكانت ولاية يوتا الأعلى (77ر15).

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