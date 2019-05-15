العثور على 337 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

جدة - عمرو شويل مكسيكو سيتي -الخليج 365:

قال أليساندرو إنسيناس نائب وزير الداخلية المكسيكي إن السلطات المكسيكية عثرت على 337 جثة في مقابر سرية منذ تولي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئاسة البلاد في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وتعهد لوبيز أوبرادور بالحد من العنف الذي تعاني منه المكسيك لكن حتى الآن يبدو أن عدد القتلى في البلاد هذا العام سيتجاوز

الرقم القياسي الذي سُجل العام الماضي.

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وقال إنسيناس خلال إفادته الصحفية اليومية إن السلطات عثرت على 337 جثة في 222 مقبرة معظمها في ولايات فيراكروز وسونورا وسينالوا وجيريرو وكوليما.

وهذه الولايات تحديدا هي الأكثر تضررا من عمليات القتل والاختفاء على يد عصابات الجريمة المنظمة على مدى الأعوام الماضية.

وأضاف إنسيناس، الذي يتولى أيضا مسؤولية ملف حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن هذه هي أول إحصائية رسمية من الحكومة الجديدة للجثث التي عُثر عليها بالمقابر السرية.

ولا يشمل هذا الإحصاء فيما يبدو العثور على 38 جثة مدفونة ضمن عمليات لا تزال مستمرة في محيط مدينة وادي الحجارة ثاني أكبر مدن البلاد.

وقُتل أكثر من 200 ألف شخص واختفى عشرات الآلاف منذ أن قررت حكومة المكسيك في نهاية عام 2006 إرسال القوات المسلحة في حملة للقضاء على عصابات المخدرات.