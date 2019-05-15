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السعودية وأمريكا وفرنسا والنرويج يشاركون في التحقيق بواقعة الفجيرة

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الإمارات- صورة أرشيفية

صرحت الإمارات بأن وأمريكا وفرنسا والنرويج تشارك في التحقيق بعملية التخريب قبالة الفجيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت أمس الأول، تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات "تخريبية" ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عٌمان بالقرب من ميناء الفجيرة، صباح اليوم، وفقا لـ"سي إن إن".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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