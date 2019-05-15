ترامب ينفي خطة أمريكية لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا لنيويورك تايمز جاء فيه بأن المسؤولين الأمريكيين بحثوا خطة لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية.لا نسعى للحرب مع إيران
في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في موسكو إن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة سترد بشكل متناسب على أي هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية.
فيديو من AFP
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القضاء السويدي يطلق مجددا الملاحقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب
SHOTLIST ستوكهولم، السويد13 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة لمؤتمر إيفا ماري بيرسون مساعدة النائب العام الصحافي 2. لقطة متوسطة البعد لإيفا ماري بيرسون 3. لقطة متوسطة البعد للمؤتمر 4. مقتطف صوتي 1 - إيفا ماري بيرسون، مساعدة النائب العام (مُؤَنَّث، السويدية، 18 ثانية): "بينما يمضي السيد أسانج مدة عقوبته في المملكة المتحدة، أعتزم مواصلة التحقيق السويدي على قدر الإمكان، لكي نتمكن من اتخاذ موقف نهائي بناء على الوقائع والمعطيات." ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعالقضاء السويدي يطلق مجددا الملاحقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب =(صور+فيديو+بث مباشر)= ستوكهولم, 13-5-2019 (ا ف ب) - أعلن القضاء السويدي الإثنين إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020 إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالى عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من قبل موقعه الالكتروني ويكيليكس.ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظرا لغياب أسانج ولعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في أيار/مايو 2017.لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 نيسان/ابريل في لندن، اعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في آب/أغسطس 2020.وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي "قررت اليوم إعادة فتح التحقيق".وأَضافت "بما أن أسانج موقوف في بريطانيا أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية"، مشيرة إلى أن ذلك "لم يكن ممكنا قبل 11 نيسان/أبريل" يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور.وستصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج.وكانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم. وهي تتهمه بممارسة الجنس معها ليل 16 إلى 17 آب/أغسطس بينما كانت نائمة فيما يؤكد أسانج (47 عاما) أن الأمر جرى بموافقتها.واستجوبت الشرطة السويدية في ستوكهولم الاسترالي في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتكبت في 13 آب/أغسطس. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015.لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها سيدة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مدع إكوادوري بحضور قاضية تحقيق سويدية.وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري "أنا بريء تماما".- "فرصة لتبرئته" -مع استحالة الحصول على مثوله أمام محكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق في 2017. وقالت بيرسون إن "هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق".وأكد موقع ويكيليكس مجددا الإثنين أن جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن "لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وليس لتجنب تسليمه إلى السويد".وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات من جديد "سيمنحه فرصة ليبرىء ساحته".ويتهم القضاء الأميركي أسانج ب"التآمر" بالمشاركة في عصابة أشرار لارتكاب "قرصنة معلوماتية" بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.وهو يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، حسب ممثل وزارة العدل الأميركية. وفي الوقت نفسه تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى الولايات المتحدة.وقالت النيابة السويدية إنه "في حال تضارب بين مذكرة توقيف أوروبية وطلب التسليم الأميركي، فستحدد السلطات البريطانية الأولوية".وبانتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.بور-غاب/اا/نور -------------------------------------------------------------AFP
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الرئيس الفيليبيني يأمل في تعزيز سلطته خلال انتخابات منتصف الولاية
SHOTLIST مانيلا، الفيليبين13 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة لناخبين ينتظرون دورهم للادلاء بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية في الفيليبين 2. لقطة متوسطة البعد لناخبين ينتظرون دورهم للادلاء بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية في الفيليبين 3. لقطة واسعة لناخبين ينتظرون دورهم للادلاء بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية في الفيليبين 4. لقطة متوسطة البعد لناخبين ينتظرون دورهم للادلاء بأصواتهم 5. لقطة واسعة لمركز اقتراع 6. لقطة متوسطة البعد لمركز اقتراع 7. لقطة واسعة لمركز اقتراع 8. لقطة متوسطة البعد لمركز اقتراع 9. لقطة قريبة للاقتراع 10. لقطة قريبة للاقتراع ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعالرئيس الفيليبيني يأمل في تعزيز سلطته خلال انتخابات منتصف الولايةبقلم رون لوبيز =(صور+فيديو+رسوم بيانية)= مانيلا, 13-5-2019 (ا ف ب) - يدلي الفيليبينيون الاثنين بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية التي من شأنها أن تمنح الرئيس رودريغو دوتيرتي دعما صريحا لينقل إلى حيز التطبيق وعوده باعادة فرض عقوبة الاعدام وإصلاح الدستور.وتتعلق الانتخابات بأكثر من 18,000 منصب منها نصف مقاعد مجلس الشيوخ الذي اضطلع بدور حاسم منذ ثلاث سنوات، في عرقلة بعض المبادرات الأكثر إثارة للجدل التي طرحها الرئيس السابق لبلدية دافاو، المدينة الكبيرة في الجنوب.وكان دوتيرتي الذي انتُخب في 2016 هدفا للانتقادات من العواصم الغربية بسبب سياساته العنيفة لمكافحة المخدرات وخطبه النابية أحيانا. لكنه لا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة في الأرخبيل بسبب صراحته حيث لا يزال بعض الفيلبينيين يرونه ملجأ حيال عجز النخب السياسية التقليدية. وقد تعهد دوتيرتي باعادة عقوبة الإعدام للمدانين بالجرائم المرتبطة بالمخدرات، في اطار حملته القاسية جدا على المخدرات والتي لقي فيها آلاف التجار والمستهلكين المفترضين حتفهم.-المسؤولية الجنائية-وكان لبرنامجه الحازم لمكافحة الجريمة دور حاسم في فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2016. ويأمل دوتيرتي في خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 12 عاما. وصباح الاثنين، كان حشد من الناخبين ينتظر أمام مكاتب التصويت حتى قبل فتحها. وفي الاجمال دُعي 61 مليون فيليبيني الى الادلاء بأصواتهم.وقالت ميرنا كروز (51 عاما) لدى خروجها من مكتب التصويت "لقد أدليت بصوتي لمصلحة عدد من المرشحين الذين يدعمهم الرئيس دوتيرتي لأن حكومته تقوم بعملها".وأضافت "أؤيد برنامجها، بما في ذلك حملة مكافحة المخدرات. لكنني آمل في أن يتوقف سفك الدماء".تاريخيا، دائما ما يبدو الاعضاء ال 24 لمجلس الشيوخ الفيليبيني الذين يُنتخبون لست سنوات، أكثر انفتاحا من زملائهم في مجلس النواب.ومن شأن الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، والذي يبدو ممكنا لدوتيرتي، كما تؤكد مؤسسات استطلاع الرأي، أن يسهل المهمة التشريعية للرئيس، الذي سيكون حرا في فعل ما يريد على صعيد الأمن والإصلاح الدستوري.وتواصل المعارضة التحذير من أن دوتيرتي يمكن أن يلغي الحد الدستوري الحالي، وهو فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات للرئيس.-عائلة دوتيرتي-إلا أن المحامي السابق أكد مرات عدة انه غير مهتم بفكرة العودة. وفي الرابعة والسبعين من عمره، لم يدخر الرئيس جهوده لدعم مرشحيه الى مجلس الشيوخ، فزاد من الاجتماعات المسائية والقى خطبا طوال ساعتين تخللتها إهانات لمعارضيه الذين وصف واحدا منهم بأنه "شاذ جنسيا".ويُفترض أن تُعرف نتائج الانتخابات المحلية بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 18,00 (10,00 ت غ). ومن المحتمل الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجدد في نهاية هذا الأسبوع. وإذا كان دوتيرتي لا ينوي إعادة الترشح، فإن أسرته تنوي مواصلة نشاطه. فابنته سارة التي يعتقد بـأنها ستترشح في الانتخابات الرئاسية في 2022، تسعى لتجديد ولايتها في بلدية دافاو. ولا يواجه ابنه سيباستيان أي منافس على كرسي نائب رئيس بلدية هذه المدينة. ويسعى باولو، ابنه البكر إلى الحصول على مقعد في مجلس النواب.وقد ألغيت عقوبة الإعدام في 1987 في الأرخبيل، ثم أعيدت بعد ست سنوات، ثم ألغيت مرة أخرى في 2006، بعد حملة طويلة من الضغط مارسته الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 80 ٪ من المؤمنين في الأرخبيل. ومع ذلك، اتخذت الفيليبين خطوة كبيرة نحو إعادة العقوبة في 2017، حيث أصدر مجلس النواب قانونا ينص على فرض هذه العقوبة على الذين يُقبض عليهم وفي حوزتهم 500 غرام من الماريجوانا أو 10 غرامات من الكوكايين أو الهيروين. لكن مجلس الشيوخ لم يصادق على النص.بور/س ع/غد -------------------------------------------------------------AFP
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رئيس الوزراء الليتواني سكيفرنيليس يعلن أنه سيستقيل بعد إقصائه من السباق الرئاسي
SHOTLIST فيلنيوس، ليتوانيا12 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. من جهتها قالت سيمونيته (44 عاما)، المرشحة المفضلة لدى أبناء المدن الأثرياء والمثقفين، في ختام حملتها الانتخابية في العاصمة "لا يمكننا عزل فيلنيوس عن بقية ليتوانيا".AFP
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ترامب ينفي التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران
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لافروف عبر من جهته عن أمله بأن تكون شائعات اعتزام أمريكا إرسال قوات للشرق الأوسط بلا أساسوكلاء متعاطفون مع إيران ربما هاجموا ناقلات قرب الامارات
من جهته قال مسؤول أمريكي مطلع إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا ناقلات قرب دولة الإمارات وليس القوات الإيرانية نفسها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.