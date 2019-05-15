ترامب "يرد بقوة" على خطط إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لجنود أميركيين

وقال ترامب: "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة، (...)، ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك".

وتابع: "آمل أن لا نضطر إلى التخطيط لذلك، ولكن إذا فعلنا فنسرسل عددا أكبر بكثير (من الجنود)"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد قالت، الاثنين، إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، قدم خطة عسكرية، الخميس الماضي، في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين.

وتتضمن الخطة، بحسب الصحيفة، إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، للتصدي لما تعتبره إدارة ترامب تهديدا من إيران.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطة حظيت بدعم من مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.

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