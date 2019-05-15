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قال تحالف المعارضة السوداني، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية يوم الاثنين وإن الجيش مسؤول عن ذلك.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجل شرطة وثلاثة محتجين قتلوا في الخرطوم أمس الاثنين وأصيب العديد من المتظاهرين مع اندلاع العنف بعد أن توصل قادة الجيش وجماعات المحتجين إلى اتفاق على تحول سياسي.
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تحالف المعارضة السوداني: قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية
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وقال تحالف المعارضة المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا إن يوم الاربعاء سيكون آخر أيام التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.