دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال تحالف المعارضة السوداني، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية يوم الاثنين وإن الجيش مسؤول عن ذلك.

وقال التلفزيون الرسمي إن رجل شرطة وثلاثة محتجين قتلوا في الخرطوم أمس الاثنين وأصيب العديد من المتظاهرين مع اندلاع العنف بعد أن توصل قادة الجيش وجماعات المحتجين إلى اتفاق على تحول سياسي.

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مقتل ضابط و3 محتجين في الخرطوم أفريقيا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تحالف المعارضة السوداني: قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال تحالف المعارضة المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا إن يوم الاربعاء سيكون آخر أيام التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

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