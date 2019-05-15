شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح رئاسى أمريكى: الحرب على إيران أسوأ من حرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السيناتور بيرنى ساندرز المرشح الديمقراطى الأمريكى فى انتخابات الرئاسة 2020 عن اعتقاده أن "الحرب على إيران" ستكون ، فى حالة شنها ، أسوأ بعدة مراحل ، من الحرب على العراق.

جاء ذلك فى سياق فيديو بثه ساندرز تعليقا على التطورات الخاصة بإيران ووجود حاملات أمريكية فى الخليج ، مشيرا إلى أنه منذ 16 عاما فإن الولايات المتحدة ارتكبت واحدا من أسوأ الأخطاء فى تاريخها بالهجوم على العراق.

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كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد نفى تقارير أفادت بأن بلاده سوف ترسل 120 ألف جندى إلى منطقة الخليج تحسبا لمواجهة مع إيران.



ووصف ساندرز مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بأنه واحد من أبرز دعاة الحرب والتى اعتبرها أكبر كوارث السياسة الخارجية فى التاريخ الحديث لأمريكا.



وأضاف أنه يعمل على بناء تحالف داخل الكونجرس لإجبار الرئيس ترامب على أن يطلب من الكونجرس الموافقة على قيامه ، لو حدث ، بعمل عسكرى ضد إيران.



وأوضح أن الكونجرس كان قد سمح للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الإبن بعمل عسكرى فى العراق عام 2002 ، لكنه لم يعلن الحرب رسميا ، ويرى خصوم حرب العراق أن بوش لم يحصل على الموافقة الدستورية المطلوبة لشن حرب فى تلك الدولة.