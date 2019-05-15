شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية تنفى تصريحات منسوبة للأسد وتؤكد: عارية تماما من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت كلاما ومواقف منسوبة للرئيس الأسد، عارية تماما من الصحة.

وأضافت الرئاسة السورية فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، بعض وسائل الإعلام تتناقلت كلاما ومواقف منسوبة للرئيس الأسد خلال أحد لقاءاته بمجموعة من المحللين السياسيين والاقتصاديين، وهى ليست المرة الأولى التى يتم فيها اختلاق أو تحريف مثل تلك المواقف أو التصريحات.

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وتابع البيان أن "المكتب السياسى والإعلامى فى رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أن ما يتم تداوله نقلا عن سيادته هو عار تماما عن الصحة".

وأشارت البيان إلى أن المكتب السياسي والإعلامي "يهيب بوسائل الإعلام تلك الالتزام بأبسط مبادئ العمل الصحفي المهني، عبر تدقيق المعلومات التي تنشرها، والاعتماد على مصادر موثوقة، احتراما لمصداقيتهم أمام جمهورهم، علما أن مثل تلك المواقف والتصريحات، في حال وجودها، ستكون مباشرة وعلنية عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة، أو عبر حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس نقلا عن لسان زوار أو شخصيات أو غيرهم".