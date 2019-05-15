انت الان تتابع الجيش الليبي: رصد سفن تركية تنقل أسلحة إلى مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المسماري

أكد العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، أن المعارك العسكرية ما زالت مستمرة لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية. وأضاف في تصريح لفضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن هناك أجانب يقاتلون في صفوف الميليشيات ويحملون أسلحة متطورة، معقبًا: "أي أجنبي يقاتل مع الميليشيات هو مرتزق ولا تنطبق عليه أي قوانين دولية لحماية الأجانب". وأشار إلى رصد طائرات تركية بدون طيار، صنعتها أنقرة حديثًا واستخدمتها من قبل في سوريا وتجربها حاليًا في ليبيا، وهناك أتراك يتولون عملية تشغيلها من داخل الأراضي الليبية وخاصة في مصراتة.

وتابع أن الجيش الليبي رصد تحرك سفن تركية تنقل معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى مصراتة، مؤكدًا: لدينا الصبر الكافي لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا بقوة عسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة لمنع الأسلحة والمعدات والمقاتلين الأجانب والمساعدات كافة التي تصل إلى الميليشيات

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