شكرا لقرائتكم أربعة قتلى بتفجير انتحاري في مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مقديشو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 21:05

قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلثاء في مقديشو عندما صدم انتحاري سيارة مفخخة بمبنى بلدية حي في المدينة، كما ذكر مصدر أمني صومالي وشهود. وقال المسؤول الأمني محمد صمو إن "انتحارياً صدم سيارة مفخخة بمدخل بلدية وردينغلي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح".



وتحدث شهود عن حصيلة مشابهة وقالوا إن الانفجار دمر مبنى البلدية وعدداً من المباني المجاورة. وذكر أحد الشهود ويدعى سعيد فاري: "كان انفجاراً كبيراً دمر عدداً من المباني ومركبات في المنطقة. ونُقلت جثث وعدد كبير من الجرحى بسيارة إسعاف".

وكان عمدة الحي في المبنى لدى وقوع الانفجار، لكنه لم يصب بجروح، كما ذكرت مصادر إدارية وأمنية. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن متطرفين ينتسبون إلى تنظيم "القاعدة"، معتادون على شنّ عمليات مماثلة في العاصمة الصومالية.