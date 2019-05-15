«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية

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محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 19:35

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض.



وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم (الثلثاء)، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية ، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم (الثلثاء)، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية ، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان.

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