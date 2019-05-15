الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بتفجير منزل والد وزير الدفاع

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"إن" الحوثيين لغموا منزل الشيخ على أحمد صلاح المقدشي، والد وزير الدفاع، في مدينة ذمار من عدة اتجاهات، ثم فجروه".

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وأشار إلى "أن الحوثيين سبق ونهبوا المنزل وعبثوا بمحتوياته في العام 2015م، بعد تفجير منزل وزير الدفاع بمدينة ذمار في ذات العام".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.