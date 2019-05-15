تواصل جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى إعلان الحرية والتغيير

موسكو — سبوتنيك. وقال عثمان طه: "سيتم مناقشة خلال اجتماع الغد الأربعاء بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول من يتولى رئاسة المجلس السيادي وتوزيع نسب العسكريين والمدنيين بالمجلس السيادي. عثمان طه العضو المفاوض بقوى الحرية والتغيير".

ويأتي إعلان الاتفاق هذا بعد وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم حالة من الاحتقان وسط المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، كما جرى إطلاق نار كثيف في موقع الاعتصام بالخرطوم الاثنين الماضي، أدى إلى مقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين.

وأعلنت قوات الدعم السريع، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام تقف خلفه "جهات ومجموعات تتربص بالثورة" بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها أمس الاثنين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. فيما حملت قوى المعارضة السودانية المسؤولية لمن أطلقت عليهم قوى الثورة المضادة وبقايا النظام وجهاز أمنه.