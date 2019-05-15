شكرا لقرائتكم خبر عن «مستفيد»: بعد سنة من الاعتراضات نزل الدعم لشهر واحد فقط.. «حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطن قال إنه استمر يعترض لمدة عام، ولم ينزل له الدعم سوى الشهر الماضي، وعاد يتوقف مجدداً هذا الشهر.

Advertisements

ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “بعد الاطلاع على بياناتك اتضح أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ ما أثر على استحقاقك لهذه الدفعة”.

يُذكر أن حساب المواطن أكد في وقت سابق أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.