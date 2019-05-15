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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف عن أهم شروطها لسفر المواطنين لدول عربية أو أوروبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التأكد من المدة المتبقية في الجواز قبل السفر إلى خارج البلاد سواء للدول العربية أو الأجنبية.
وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و 6 أشهر للدول الأخرى”.
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