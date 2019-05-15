شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف عن أهم شروطها لسفر المواطنين لدول عربية أو أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التأكد من المدة المتبقية في الجواز قبل السفر إلى خارج البلاد سواء للدول العربية أو الأجنبية.

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وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و 6 أشهر للدول الأخرى”.