شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا خدمة «بياناتي الوظيفية» وخطوات التسجيل للموظف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الخدمة المدنية، مزايا خدمة “بياناتي الوظيفية” لتحديث بيانات الموظفين، حيث أوضحت أن تحديث البيانات يتيح للموظف الاطلاع على سجله الوظيفي، وبيان الخدمة الوظيفي، والتقارير الطبية له، فضلاً عن متابعة معاملاته لدى وزارة الخدمة المدنية.

Advertisements

وأكدت، الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تطبيق تحديث البيانات، يتيح للموظف إمكانية الاطلاع على بيانات الخدمات وتصحيحها وطبعها، والاطلاع على بيانات الوزارة، ومن خلاله يختار صفحة “بياناتي، ولو كان مسجلاً من قبل، فعليه إدخال معلوماته.

وتابعت الخدمة المدنية أن الموظف لو كان جديداً فعليه التسجيل كمشترك جديد لينقله التطبيق بعد ذلك إلى “قاعدة إنشاء حساب جديد”، أو “منصة النفاذ الوطني الموحد”، وبمجرد الدخول تصله رسالة تحقق، وعليه بعد ذلك إنشاء طلب جديد عبر اختيار “الطلب الجديد”.

ولفتت الوزارة إلى أن البيانات الشخصية بشأن الموظف تصل من مركز المعلومات الوطني، بشرط إدخاله ما ينقص من بياناته، وإدخال ما يلزم من بيانات جهة العمل، ثم اختيار السلم الوظيفي المتاح، ثم المرتبة، والتأكد بعد ذلك من صحة البيانات وتعديلها. وبعد انتهاء تحديث البيانات، يختار “التالي” لتحديث آخر مؤهل حصل عليه، وإرفاق ما يلزم من مستندات توثق ذلك.