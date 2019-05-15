شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من «شامبو أطفال» يحتوي على مواد ضارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الثلاثاء، من خطورة استخدام شامبو أطفال لاحتوائه على نسبة عالية من مادة 1,4 – Dioxane بمعدل يتجاوز الحد المسموح به، التي تضر بصحة الأطفال.

وقالت الغذاء والدواء، في بين نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها سحبت عينات من منتجات شامبو Flemingo Baby Shampoo المتداولة في الأسواق المحلية لتحليلها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج المُصنع في الهند برقم تشغيلة 01 وتاريخ صلاحية 01/2020 على نسبة عالية من هذه المادة، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وشدّدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لدى المستهلكين.