شكرا لقرائتكم ساترفيلد يناقش مع الحريري آلية لبنان لترسيم الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 02:07

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الخامسة والنصف عصر امس الثلثاء في السرايا الكبيرة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء جولة افق في مجمل الاوضاع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وتحدثت معلومات عن أن ساترفيلد طلب من الرئيس الحريري ايضاحات في شأن آلية لبنان لترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة.

وسيلتقي الديبلوماسي الأميركي، وزير الخارجية جبران باسيل في وزارة الخارجية عند التاسعة من صباح اليوم الاربعاء.

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وتأتي زيارة ساترفيلد الى لبنان بعد الموقف اللبناني الموحد حول ترسيم الحدود البحرية الذي تبلغته سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيت ريتشارد من رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ما يعني ان هدف الزيارة استكمال البحث في مسألة الترسيم والآلية المفترض اتباعها بوساطة أميركية.

... وعزّى بصفير في بكركي

وكان ساترفيلد وصل الى لبنان ظهر أمس في زيارة تستمر يومين. وزار بكركي بعد الظهر لتقديم التعزية بالبطريرك الكاردينال مار نصرالله صفير.