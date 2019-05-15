شكرا لقرائتكم الرئيس الفلسطيني: الهجوم على محطتي ضخ النفط عمل إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 21:43

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ لخط الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، واصفًا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، «الأمر الذي نرفضه وندينه».



وأعرب الرئيس عباس عن وقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، مؤكدًا ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز هذه الازمة بعزم واقتدار.

وأكد أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجه هذه الأعمال ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافهم الخبيثة.