شكرا لقرائتكم رئيس «البرلمان العربي»: الهجوم على محطتي ضخ النفط عمل إرهابي جبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 22:15

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية باستخدام طائرتين «درون» بدون طيار.



وقال السلمي: «إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملاً إرهابياً جباناً، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، كما يأتي مباشرة بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً».

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة المملكة على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

وقدر عالياً الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً وفكرياً، مثمناً عالياً مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.