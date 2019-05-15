«الأزهر» يدين بشدة استهداف محطتي ضخ النفط

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 22:16

دان الأزهر، بشدة استهداف محطتي ضخ للنفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.



وأكد الأزهر، في بيان له أمس (الثلثاء)، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكد الأزهر، في بيان له أمس (الثلثاء)، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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