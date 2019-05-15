شكرا لقرائتكم العراق يندد باستهداف 4 سفن في مياه الإمارات الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:53

أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أول من أمس.



وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم (الثلثاء)، عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مُواطِنيها.

واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مُهدِّدا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وُشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.