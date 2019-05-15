خبراء سعوديون وأميركيون وفرنسيون ونروجيون وإمارتيون يحققون في حادثة استهداف السفن الـ 4

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محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 01:25

أعلن مسؤول إماراتي أن خبراء سعوديين وأميركيين وفرنسيين ونروجيين يشاركون في التحقيق إلى جانب بلاده في «عمليات تخريبية» استهدفت الأحد، أربع سفن في خليج عمان قبالة سواحل إمارة الفجيرة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ولم يحدد المسؤول (الذي لم يكشف هويته)، عدد هؤلاء المحققين، موضحا أن الفريق يضم خبراء من دول هي «حليفة دولية» للإمارات.

ولم يحدد المسؤول (الذي لم يكشف هويته)، عدد هؤلاء المحققين، موضحا أن الفريق يضم خبراء من دول هي «حليفة دولية» للإمارات.

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