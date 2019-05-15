شكرا لقرائتكم مصر: ننسق مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التحديات والإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 18:49

أدانت مصر، استهداف محطتي بترول تابعتين لشركة أرامكو في السعودية اليوم (الثلثاء).



وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامُن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة.

وأوضحت أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.