شكرا لقرائتكم المفتي الشعار يؤكد محبة لبنان لخادم الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 01:15

أقام سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في حديقة الملك فهد في محلة المعرض في طرابلس حفل إفطار جامع وجهت في خلاله الدعوة لأكثر من خمسماية من أبناء دور الأيتام في طرابلس والشمال .



حضر الافطار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والنائب ديما جمالي والنائب السابق أحمد فتفت ورئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي وأمين الفتوى في الشمال الشيخ محمد أمام وحشد من الشخصيات والوجوه السياسية والاجتماعية .

بداية تلاوة من القرآن الكريم ثم ألقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار كلمة نوه فيها بوجود سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري في طرابلس ورعايته وجود ومشاركة أكثر من خمسماية من الأيتام .

وأكد المفتي الشعار "محبة لبنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة مملكة الخير والإنسانية" ووجه الدعوة للملك سلمان لزيارة طرابلس ليأتي اليها ويكون بين أهله وناسه .

ثم قدم السفير البخاري مئات الهدايا للأطفال المشاركين في حفل الإفطار قبل أن تقدم له النائب جمالي درع شكر وتقدير لمساهمته في دعم حديقة رمضان التي تقام برعاية الرئيس سعد الحريري في طرابلس .

وسبق ذلك رسالة تقدير وجهت من اطفال طرابلس للمملكة العربية السعودية.

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... وزار سلطان: ناقشنا أفكارا بناءة

وزار السفير السعودي، السيد توفيق سلطان في دارته في ميناء طرابلس، في حضور المفتي الشعار ورئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي ورئيسي بلديتي طرابلس والميناء أحمد قمر الدين وعبد القادر علم الدين ورئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر والسفير السابق للبنان في جامعة الدول العربية الدكتور خالد زيادة.

وتحدث السفير البخاري عقب اللقاء قائلا "بمناسبة شهر رمضان المبارك تشرفت بزيارة الاستاذ توفيق سلطان وهو صديق عزيز للمملكة ونكن له كل احترام وتقدير وددت في هذا الشهر الفضيل أن اتشرف بالسلام عليه وقد ناقشنا معا العديد من الاشجان والأفكار البناءة واستعدنا ذكريات العلاقات السعودية اللبنانية بكل مشاعر المحبة والأخوة وانا اشكره على استضافته وحسن استقباله".

سلطان: متعاضدون مع المملكة

من جهته قال سلطان: "إنها زيارة كريمة قام بها سفير خادم الحرمين الشريفين إلى منزلي المتواضع في طرابلس وحيث عرضت له رؤيا شاملة للواقع العربي واللبناني والطرابلسي. ونحن في طرابلس متآخين ومتعاضدين مع المملكة أمام ما تتعرض له من أذية وعواطفنا وقلوبنا معها، ونأمل أن تزول هذه الأيام الصعبة عن المملكة وعن لبنان وعن عموم العالم العربي، وطرابلس بلد الوطنية والقومية تستحق كل اهتمام من أخوانها العرب، وأعتقد أن سعادة السفير النشيط سينقل صورة واقع طرابلس إلى أركان المملكة وسيكون هناك تجاوب مع مصالح المدينة ومشاريعها، وانا تربطني بالمملكة وأركانها علاقات افتخر بها واعتز، وسازورها في القريب العاجل لانقل عواطفي ومصالح مدينتي ومشاريعها المنتظرة".

...وسلال رمضانية للفلسطينيين والسوريين

الى ذلك وزع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية عبر فرع لبنان، بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان، 1,654 سلة رمضانية للاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد وللنازحين السوريين في بلدة عرسال البقاعية ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 27 محطة وزع خلالها أكثر من 17 ألف سلة.