شكرا لقرائتكم الشامسي: تغيير جذري في الدور التقليدي للمرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 21:21

اختتمت "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" التابعة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، تنفيذ "دورة تدريبية لحياكة السجاد العرسالي التراثي"، بدعم من "جمعية الشارقة الخيرية" وبالتعاون مع "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لـ"دار الفتوى". وقد استفادت 40 نازحة سورية من هذه الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أشهر، حيث وزعت عليهن الشهادات التقديرية التي تؤكد أنهن اجتزن بنجاح هذه الدورة التعليمية التي مكنتهن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن.



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وفي هذا السياق، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي: "إن هذه النشاطات تدعمها بإستمرار دولة الإمارات بفضل الجهات المانحة". ولفت الى أن "جمعية الشارقة الخيرية" تهدف إلى مساعدة الفئات المهمشة والأكثر فقرا وحرمانا ولاسيما المرأة غير المتعلمة بهدف مدها بالعلم والتأهيل والإعداد ودفعها مباشرة إلى العمل لتصبح قادرة على إعالة نفسها وعائلتها وحتى المجتمع الذي تعيش فيه، وهذا ما يسهم بتحقيق تغيير جذري في الدور التقليدي للمرأة التي باتت اليوم شريكة أساس في بناء المجتمعات".

وشكر الشامسي القائمين على "الدور الانساني والخيري في "جمعية الشارقة الخيرية" وعلى الدعم المستمر لأنشطة الملحقية التنموية بالسفارة خصوصا برامج تمكين النساء حتى تستطيع المرأة أن تقوم بدورها الفعال تجاه المجتمع، وهذا هو جوهر رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة التي أدركت أهمية المرأة فجعلتها تخوض غمار مختلف المجالات وتثبت نفسها وكفاءتها وقدراتها وتحتل أرفع المناصب".

وأشار الشامسي إلى أن "ضمن مبادرات عام التسامح تأتي هذه النشاطات ليكون لكل فئة وكل منطقة مكانة في روزنامة نشاطاتنا".

وكانت الملحقية قد نظمت العديد من دورات تمكين المرأة في وقت سابق وخصوصا في المناطق المهمشة والمحرومة.