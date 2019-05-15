شكرا لقرائتكم أميركا: ميليشيات تابعة لإيران وراء الهجوم على السفن الـ4 قبالة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 22:14

واشنطن - رويترز - قال مسؤول أميركي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة اليوم (الثلثاء) إن وكالات الأمن الوطني الأميركية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها.



وأضاف المسؤول إن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلاً دامغا على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة الأحد.