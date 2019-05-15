شكرا لقرائتكم دوريات مسلحة في سريلانكا لكبح عنف طائفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو، نيودلهي – رويترز، أ ف ب | منذ 9 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:25

نظم جنود في سيارات مدرعة دوريات في بلدات شهدت عنفاً طائفياً في سريلانكا، وأعلنت الحكومة حظر تجوّل لليلة الثانية بعد مقتل رجل مسلم خلال شغب.



ويسود توتر البلاد، بعد 3 أسابيع على تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق، موقعة 258 قتيلاً.

وأعلنت السلطات أن الوضع في الأجزاء الشمالية الغربية بات تحت السيطرة، بعدما انتقلت حشود مناهضة للمسلمين من بلدة الى أخرى منذ الأحد.

وقُتل رجل طعناً في ورشة نجارة يملكها، بعدما اقتحمها حشد غاضب حمل عدد من أفراده سيوفاً. وأعلنت الشرطة اعتقال 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم بالجريمة، بينهم أميث ويراسنغه، وهو من الغالبية السنهالية البوذية، اعتُقل لدوره في شغب العام الماضي.

وهاجمت حشود عشرات من المساجد والمتاجر والمنازل المملوكة لمسلمين، بعضهم "كان على دراجات نارية ومسلحاً بعصي وسيوف".

وقال مالك متجر للسلع الالكترونية: "بدأ رجال على دراجات نارية العنف. كانوا من خارج البلدة. ثم حطّموا متاجر للمسلمين وألقوا عبوات حارقة، وانضم إليهم سكان". وقال آخر: "اختبأت الجالية المسلمة في حقول الأرزّ القريبة".

واتهم آخرون الشرطة بالتقاعس عن تفريق الحشود، اذ قال محمد فليل الذي يملك متجراً لطلاء السيارات: "كانت الشرطة تقف متفرجة. كانوا في الشوارع ولم يوقفوا أي شيء. طالبونا بالدخول".

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لكن الناطق باسم الشرطة روان جونسكيرا نفى الأمر، مؤكداً أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة. وأضاف: "صدرت تعليمات لجميع عناصر الشرطة بالتصرف بحزم ضد المعتدين، واستخدام القوة القصوى لاحتواء العنف. قد يواجه الجناة عقوبة السجن لعشر سنين".

وأعلنت الشرطة اعتقال 23 شخصاً، بتهمة التحريض على العنف ضد مسلمين.

في الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي إنه منح قوات الأمن سلطة التعامل بقوة مع المسؤولين عن العنف الذي اعتبر أنه يعرقل التحقيق في مجزرة أحد الفصح.

لكن المعلّق السياسي فيكتور آيفان رأى أن "المعارضة تشعر أن في إمكانها تحقيق مكاسب، في ظل عدم الاستقرار فيما الحكومة تبدو ضعيفة". وأضاف: "هناك أدلة على أن شخصيات سياسية من مستويات أدنى، تحرّض على العنف الأهلي".

الى ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن محققين ذكروا أن مهندس برمجيات سريلانكياً، تشتبه سلطات كولومبو في أنه قدّم دعماً فنياً ولوجيستياً للانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات الفصح، كان تحت المراقبة الهندية منذ 3 سنوات، نتيجة صلاته بأفراد يُشتبه في أنهم من تنظيم "داعش".

ونقلت عن مصادر في أجهزة التحقيق السريلانكية إنها تعتقد بأن عادل أميز (24 سنة) هو همزة الوصل بين "جماعة التوحيد الوطني" و"جمعية ملّة إبراهيم" الضالعتين بالتفجيرات، مشيرة الى انهما استخدمتا الإنترنت المظلم وتطبيق "واتساب" في تواصلهما.

وأكد جونسيكرا اعتقال أميز الذي ذكر محققون هنود أنهم كانوا يراقبونه منذ العام 2016، وأن اسمه ورد في عريضتَي اتهام في محاكم هندية، لمتهمين بالانتماء الى "داعش".

لكن والد أميز نفى تورط ابنه مع المتآمرين، متحدثاً عن "أكاذيب".