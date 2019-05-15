شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مكافحة الإرهاب العراقى تعتقل إرهابيًا فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، أمس الثلاثاء، تنفيذ عملية نوعية في الموصل. Advertisements وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه استكمالاً لعمليات تفكيك خلايا تنظيم "داعش" الإرهابية نفذت قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج الموصل عملية نوعية لاعتقال أحد العناصر الإرهابية. وأضاف الجهاز أن المعتقل كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف المواطنين في المدينة.

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