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الرئيس الجزائرى المؤقت يعين رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح أمس الثلاثاء تعيين طارق كور رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

 

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية اليوم بأن "رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عين اليوم السيد طارق كور رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".

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وكان بن صالح قد قرر - فى 2 مايو الجارى - إقالة محمد سبايبى الرئيس السابق للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

 

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