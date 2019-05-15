شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى بقذائف على حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل أكثر من 7 أشخاص بينهم أطفال، أمس الثلاثاء، جراء قصف أحياء فى مدينة حلب شمال سوريا. وقال مصدر سورى لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القصف طال أحياء الجميلية وشارع النيل والخالدية ومخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين فى حلب.

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