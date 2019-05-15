لاعب #الأهلي في القائمة الأولية لأمم أفريقيا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اختير النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي المصري، ضمن ثلاثة لاعبين قيد الانتظار في القائمة الأولية لمنتخب نيجيريا الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وعلى الرغم من أن أجايي لا يشارك بانتظام مع الاهلي في الفترة الأخيرة، كما أنه لم يقدم افضل مستوياته إلا أنه يعد من أبرز لاعبي الأهلي في السنوات الأخيرة وسبق له أن انضم في قائمة تمهيدية للنسور الخضراء قبل كأس العالم 2018 بروسيا لكنه تم استبعاده.
وضمت قائمة نيجيريا الأولية 10 لاعبين ما يصعب فرصة لاعب الأهلي في حجز مكان بالقائمة النهائية، حيث تضم أحمد موسى وفيكتور أوسمين، وموزيس سيمون، وأوديون إيجالو، وهنري أونيكورو، وأليكس إيوبي، وصامويل كالو، وبول أونواتشو، وكيليتشي إيهيناتشو، وصامويل توشكويزي.
أما قائمة البدلاء، فتضم أجايي ومايكل أجو وثيوفيلوس أفيلوكاي وفالنتين أوزورنوافور وإكوويم أوتين.
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