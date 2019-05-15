لاعب #الأهلي في القائمة الأولية لأمم أفريقيا

وعلى الرغم من أن أجايي لا يشارك بانتظام مع الاهلي في الفترة الأخيرة، كما أنه لم يقدم افضل مستوياته إلا أنه يعد من أبرز لاعبي الأهلي في السنوات الأخيرة وسبق له أن انضم في قائمة تمهيدية للنسور الخضراء قبل كأس العالم 2018 بروسيا لكنه تم استبعاده.

وضمت قائمة نيجيريا الأولية 10 لاعبين ما يصعب فرصة لاعب الأهلي في حجز مكان بالقائمة النهائية، حيث تضم أحمد موسى وفيكتور أوسمين، وموزيس سيمون، وأوديون إيجالو، وهنري أونيكورو، وأليكس إيوبي، وصامويل كالو، وبول أونواتشو، وكيليتشي إيهيناتشو، وصامويل توشكويزي.

أما قائمة البدلاء، فتضم أجايي ومايكل أجو وثيوفيلوس أفيلوكاي وفالنتين أوزورنوافور وإكوويم أوتين.