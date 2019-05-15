استبعاد #هوساوي عن مباراتي #الاتفاق و #باختاكور الأوزبكي

قرر يوسف عنبر ،المدير الفني لفريق الاهلي، استبعاد المدافع الدولي ، معتز هوساوي من قائمة الراقي في مباراتي، الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

جاء ذلك القرار من جانب، المدرب الوطنى، يوسف عنبر، لعدم إكمال معتز هوساوي، لبرنامجه التأهيلي، حيث سيجري اللاعب بعد إجازة العيد، فحوصات طبية، للتأكد من سلامته الكاملة، وتعافيه من إصابته.

وعاني هوساوي، من انسداد في الشريان الرئوي، تسبب فى ابتعاده عن الملاعب منذ بداية الموسم تقريبا، لدرجة جعلته يفكر في الاعتزال بعد التشخيص الأولي.

يشار إلى أن الكدر الطبي للكواسر، قد سمح لمعتز بالمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، قبل 15 يومًا تقريبًا، لكن تلك الفترة لم تكن كافية ليستعيد اللاعب لياقته ويصبح قادرا على المشاركة.