بيراميدز يبتعد عن سباق الفوز بـ #الدورى_المصري بتعادل مثير أمام #دجلة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.
تقدم وادى دجلة بهدف أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وتعادل البوركينى إيريك تراورى لبيراميدز فى الدقيقة 66.
بهذه النتيجة، يواصل بيراميدز إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة فيما يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 36 فى المركز العاشر، وينتظر مبارياته المتبقية أمام حرس الحدود والإنتاج الحربى لحسم بقائه بالدورى الممتاز.
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