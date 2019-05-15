قائمة المرشحين لجوائز الموسم الكروي الحالي من #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين للحصول على جوائزها للموسم الكروي الحالي . واختارت اللجنة الفنية بالرابطة خمسة مدربين للمنافسة على جائزة افضل مدرب , هم المدرب روي فيتوريا مدرب فريق النصر , وربيدرو مانويل مدرب فريق التعاون , والروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب , إلى جانب الرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الهلال , والالباني بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد . كما تم ترشيح كلا من : هارون كمارا , وحمدان الشمراني , ومحمد المجحد, ومتعب المفرح وسعود عبد الحميد لجائزة افضل لاعب واعد . أما جائزة افضل لاعب فيتنافس عليها كلا من نور الدين مرابط , وعبد الرازق حمدالله ,والكاميروني توامبا,وغوميز لاعب نادي الهلال , ومهاجم النادي الاهلي دجانيني تفاريس . وفي جائزة افضل لاعب سعودي فيتنافس عليها كلا من اللاعب محمد كنو ,وسلطان الغانم , وصالح الشهري ,وعبد العزيز البيشي الى جانب عبد الفتاح آدم.

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