الأمير_عبدالعزيز_بن_تركي يلتقى اللاعب الفرنسي #بوجبا في #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الإلكترونية التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز لاعب نادي مانشتر يونايتد والمنتخب الفرنسي بول بوغبا في مكة المكرمة حيث يؤدي مناسك العمرة .

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