رئيس نادي #جنوى الإيطالي بريزيوسي يعلن أن النادي للبيع

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن إينريكو بريزيوسي مالك نادي جنوى اليوم الثلاثاء عن عرض النادي الإيطالي للبيع بشكل رسمي. وكلف بريزيوسي أحد المستشارين الماليين بوضع خطة طرح النادي للبيع. وأوضح أن نادي جنوى للكريكيت وكرة القدم يعلن عن تفويض شركة استشارات مالية بالمضي قدما في عملية بيع النادي. ويعاني جنوى من شبح الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حيث يحتل المركز الرابع من القاع قبل جولتين على نهاية الموسم.

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