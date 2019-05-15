غريزمان سيترك #اتلتيكو_مدريد

أعلن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الثلاثاء أنه سيترك ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم والذي يدافع عن الوانه منذ خمس سنوات، ممهدا الطريق امام انتقال محتمل الى برشلونة. ونشر غريزمان (28 عاما) شريط فيديو على موقع النادي عبر تويتر قال فيه “كانت خمس سنوات لا تصدق، شكرا للجميع، ستبقون دائما في قلبي”.

وتابع “بعد ان تحدثت بالامر مع شولو (مدربه دييغو سيميوني)، مع ميغيل انخل جيل (المالك الاساسي للنادي) ومع موظفي النادي…اتخذت قراري بالرحيل من اجل اكتشاف أشياء أخرى ومواجهة تحديات جديدة”.

وأوضح “إنه قرار صعب لكن هذا ما أحتاج إليه وأود توجيه الشكر لكم للعاطفة التي غمرتموني بها على مدى السنوات الخمس”.

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من جانبه، أصدر النادي بيانا أكد فيه “قام أنطوان غريزمان بإعلام النادي بأنه لن يدافع عن ألوانه الموسم المقبل”.

ويرتبط غريزمان بعقد مع اتلتيكو مدريد يمتد حتى 2023، ويتمضن بندا جزائيا بقيمة 120 مليون يورو.

وكان غريزمان الذي توج بطلا للعالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، قاب قوسين أو أدنى من ترك فريقه نهاية الموسم الماضي والانتقال الى برشلونة قبل أن يعلن قراره بالبقاء مع اتلتيكو قبيل انطلاق كأس العالم.

وبات غريزمان ثالث لاعب اساسي يغادر نادي العاصمة الإسبانية بعد مواطنه لوكاس هرنانديز الذي انتقل الى بايرن ميونيخ الالماني، والاوروغوياني دييغو غودين المرشح للانتقال إلى إنتر ميلان الايطالي.