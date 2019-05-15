أبشر: إطلاق خدمة تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين قريباً

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت “منصة أبشر” عن عزمها إطلاق‏ خدمة “فُرِجت” والتي تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية.

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