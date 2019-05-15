انطلاق برامج وفعاليات ليالي أبها الرمضانية غداً بحديقة أبها الجديدة

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ابها
تنطلق مساء يوم غد الأربعاء ١٠/ ٩/ ١٤٤٠ فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة ، أعلنت ذلك شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات بشراكة ثقافية وفنية مع جمعية الثقافة والفنون بالمركز الثقافي وسط أبها.
وتشتمل البرامج والفعاليات و الأنشطة الثقافية والفنية على رزمة من التنوع الثقافي والفني من بين تلك البرامج أمسيات ثقافية وبرامج ليالي الفوتوغرافيين الثالث والفطرة والمسحراتي والفوازير الرمضانية والحكواتي والالعاب الرمضانية ومعرض الأزياء العسيرية .
وتؤكد شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات بأن الدعوة مجانية للحضور والدخول مجاني ، إلى جانب تشغيل مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال ، فيما توضح بأن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية للثقافة والفنون بموقع حديقة أبها الجديدة تبداء من يوم الأربعاء ١٠/ ٩ / ١٤٤٠ وحتى يوم الخميس القادم ١٨ / ٩ / ١٤٤٠ .
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