النيابة تنبه: هذه العقوبات المقررة بحق الأحداث قبل سن 15 عاماً وبعده

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت النيابة العامة عن العقوبة المقررة على الأحداث حال ارتكاب المخالفات قبل سن الـ 15 عاماً وفي حال إتمامها، موضحة بأنه لا يسأل جزئياً ما لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وتفصيلاً، أشارت النيابة العامة إلى أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، لافتة بأنه لا يساءل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

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وقالت النيابة العامة، بأن العقوبات المقررة بحق الحدث حال عدم إتمامه سن الخامسة عشرة هي توبيخه وتحذيره وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، منعه من مزاولة عمل معين، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين بجانب إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وتابعت: أما العقوبات المقررة بحق الحدث حال إتمامه سن الخامسة عشرة هي تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وقالت النيابة العام: للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلة أو أفعالاً معاقبة عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.